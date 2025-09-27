Zes unica in mano a Palazzo Chigi, Unindustria Calabria perplessa sulla scelta

La Zes unica sotto l’egida del neonato Dipartimento Sud a Palazzo Chigi? È un’idea che non entusiasma - giusto per usare un eufemismo - i vertici di Unindustria Calabria. La storia è quella maturata negli ultimi giorni: un emendamento al decreto Terra dei Fuochi affida al sottosegretario calabrese Luigi Sbarra il compito di guidare la nuova struttura con compiti di coordinamento sulla Zona economica speciale e sui Fondi di coesione da spendere nelle regioni del Mezzogiorno.

Un cambio di passo accolto con freddezza negli ambienti imprenditoriali calabresi. Per Unindustria, il sistema gestionale e autorizzativo posto alla base del modello della Zes Unica finora si è rivelato garanzia di efficacia ed efficienza dell’intero strumento.

