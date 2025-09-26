Progetto Ponte sullo Stretto: profonde criticità. La sindaca di Villa: «Prova di forza politica»

«Non ci sorprendono i rilievi mossi dalla Corte dei Conti al deliberato Cipess che, peraltro, non conosciamo nel suo esatto contenuto. I nostri ricorsi al Tar sono stati mossi dalla stessa premessa: carente motivazione nella valutazione degli atti decisionali, innumerevoli criticità ambientali, mancato approfondimento di alternative progettuali, violazione di legge comunitaria sull’obbligatorietà del parere della Commissione Europea avendo ottenuto il progetto definitivo Ponte la valutazione negativa sulla cosiddetta Vinca».

Così la sindaca di Villa Giusy Caminiti che, pur rimarcando di non essere «nelle condizioni di dire sul disallineamento del quadro economico così come prospettato dalla Corte», parla delle stime sul traffico «che la stessa Corte ritiene non adeguate». «A fronte di una diminuzione negli ultimi 20 anni di quasi il 50%, – afferma – le stime prospettate risultano eccessive». E stigmatizza anche «la mancanza del parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, unica autorità indipendente che potrà, su stime effettive e ponderate, rendere una valutazione che riporti i termini della questione per come dovranno essere considerati». Inoltre, le perplessità della Corte sul report Iropi, ricorda la sindaca, «sono quelle alla base del ricorso per motivi aggiunti. Il report, nel momento in cui introduce come motivi di rilevante interesse pubblico la salute pubblica e la natura strategica e militare dell’opera, finisce per smentirne la vocazione trasportistica.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale