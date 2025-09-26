'Ndrangheta nell’Alto Tirreno cosentino: il declino del "re del pesce" e l’inarrestabile ascesa di Scornaienchi

Il “re” non ha più il trono. L’ultraottantenne Franco Muto osserva dalla sua abitazione l’andirivieni di gazzelle dei carabinieri che, a sirene spiegate, attraversano il suo ex “regno”. Il superboss è in detenzione domiciliare per scontare una condanna definitiva a 20 anni per associazione mafiosa.

Nessuno all’alba ha bussato alla sua porta: è il segno del cambiamento dei tempi. Muto è un “pensionato” e il ruolo di sovrano di mamma’ndrangheta sul territorio l’ha assunto qualcun altro. Le nuove leve si sono fatte largo usando la forza e senza chiedere il “permesso” come un tempo aveva fatto lui.

Eppure il “re del pesce” ha tristemente caratterizzato la storia della criminalità organizzata nella Calabria settentrionale. Omicidi e estorsioni erano stati per anni letti dagli investigatori guardando al silenzioso boss.

