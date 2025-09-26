Estradato in Italia l’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati: deve scontare 28 anni di carcere

Signati dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione in seguito a tre condanne irrevocabili per traffico internazionale di stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi .

Signati era stato inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità. All’uomo i Carabinieri hanno notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, guidata da Gerardo Dominijanni.

Signati era stato arrestato proprio in Belgio nel novembre 2015, dove ha trascorso la detenzione fino alla recente estradizione. La consegna è avvenuta con la scorta del personale dell’Unità ICAN fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove il condannato è stato preso in consegna dai militari dell’Arma reggina per le formalità di rito e l’avvio dell’esecuzione della pena.