Il nodo Scuole di specializzazione: la Regione Calabria dimezza i fondi per l’Umg di Catanzaro

Diminuiscono i posti aggiuntivi coperti con i fondi regionali per i futuri medici specializzandi dell’Umg. Secondo il decreto ministeriale del Mur, le borse finanziate dalla Regione Calabria per l’anno accademico 2024-2025 sono 34 a fronte di quelle dell’anno precedente che erano 77 con una differenza di 43 contratti.

Nel 2023-2024 le scuole di specialità con più posti regionali erano Radiodiagnostica e Malattie dell’apparato cardiovascolare che contavano rispettivamente 8 e 6 posti, seguite da Oftalmologia con 5 borse e Medicina legale con 4. Anestesia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Endocrinologia, Genetica, Malattie dell’apparato digerente, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina interna, Microbiologia, Nefrologia, Urologia ed Oncologia avevano a disposizione 2 borse regionali ciascuna.

