Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Falcomatà: «Alta Velocità in Calabria? Solo propaganda, non c’è un euro»

Falcomatà: «Alta Velocità in Calabria? Solo propaganda, non c’è un euro»

Il sindaco di Reggio “spegne” il giubilo del centrodestra calabrese : «Mancano 17,2 mld»

di

«Immotivate e insensate le celebrazioni di giubilo per le risorse destinate all’ Alta Velocità»: lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che etichetta come «lunari» le dichiarazioni circa numeri e milioni di euro destinati all’infrastruttura: «Non esiste nessuna Alta Velocità su Reggio Calabria, e chi sostiene il contrario non è a conoscenza dell’ultima revisione del Pnrr che ha ridimensionato nettamente la tratta di Alta Velocità ferroviaria con i fondi del Next Generation EU. O peggio, finge di non sapere. Lo denunciamo da mesi e lo ha certificato qualche giorno fa anche un contributo editoriale del Sole 24 ore, secondo cui, mancano 17,2 miliardi per finire l’opera».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province