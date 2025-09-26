Falcomatà: «Alta Velocità in Calabria? Solo propaganda, non c’è un euro»

«Immotivate e insensate le celebrazioni di giubilo per le risorse destinate all’ Alta Velocità»: lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che etichetta come «lunari» le dichiarazioni circa numeri e milioni di euro destinati all’infrastruttura: «Non esiste nessuna Alta Velocità su Reggio Calabria, e chi sostiene il contrario non è a conoscenza dell’ultima revisione del Pnrr che ha ridimensionato nettamente la tratta di Alta Velocità ferroviaria con i fondi del Next Generation EU. O peggio, finge di non sapere. Lo denunciamo da mesi e lo ha certificato qualche giorno fa anche un contributo editoriale del Sole 24 ore, secondo cui, mancano 17,2 miliardi per finire l’opera».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale