Fratoianni a Cosenza: "Ponte sullo Stretto? Problemi di ogni tipo, lo avevamo detto. Quei soldi vengano spesi sul territorio"

«Lo avevamo detto, segnalato più e più volte, che sul ponte sullo Stretto c'erano problemi di ogni tipo, anche di natura amministrativa, legata alle competenze nazionali e europee. Ci sono i rilievi della Commissione europea, oltre ad aver sempre detto e ribadito che si tratta, a prescindere da questi problemi che però stanno emergendo, di un’opera inutile, soprattutto un gigantesco spreco, una distrazione enorme di fondi pubblici». È quanto ha dichiarato Nicola Fratoianni di Avs parlando con i giornalisti, a margine di un incontro elettorale a Cosenza.
«Parliamo di 14 miliardi - ha aggiunto - e siamo alle previsioni di spesa. In Italia tutti sanno cosa significa quando si parte con una cifra, sanno che si arriva molto oltre quella cifra. Immaginare di buttare tutte queste risorse in un territorio come il Mezzogiorno di questo Paese, la Calabria, la Sicilia, territori nei quali il sistema dei trasporti resta un problema gigantesco che ha a che fare con la qualità della vita, del lavoro di milioni di italiani e italiane, è una follia».
«Noi - ha detto il segretario di Sinistra Italiana - pensiamo che quei soldi debbano essere spesi in tutt'altra direzione per potenziare il sistema dei trasporti locale, debbano essere spesi, per esempio, per dare più forza al sistema sanitario nazionale pubblico, che è un altro dei problemi più rilevanti che attraversano tutto il Paese in questo caso, e in alcune aree addirittura emergenziali. Insomma è evidente a chiunque abbia qualche elemento di buona fede. Si tratta di avere un pò di sale in zucca per capire che quelle risorse possono essere spese molto meglio. Però il ministro Salvini ha detto che in questi venti giorni avranno tutte quelle regole. Se Salvini ogni tanto scegliesse il silenzio farebbe un regalo al Paese, ma è un auspicio che sappiamo è difficile da realizzare e vedremo che cosa farà».
«Resta però - ha concluso Fratoianni - un gigantesco problema politico che ha a che fare con le priorità di questa destra che a livello internazionale sta con Netanyahu. Perché poi alla fine le chiacchiere stanno a zero ed è la destra che in un caso come questo, sceglie 14 miliardi per il ponte e non per i bisogni primari dei calabresi, delle calabresi, dei siciliani, delle siciliane, delle cittadine del meridione e dell’Italia complessivamente».
Fratoianni: "Obiettivo Avs restituire un futuro alla Calabria"
«Siamo concentrati sull'obiettivo di vincere le elezioni, di restituire un futuro a una terra che sembra ciclicamente perderlo, che pure invece ha straordinarie risorse, ma anche straordinari problemi e straordinari bisogni. Innanzitutto sul tema dei temi, che è quello della salute, del diritto alla salute, della sanità pubblica. La situazione in questa terra è una situazione terribile, che nega nei fatti a una parte sempre più grande della società calabresi il diritto universale alla salute, che è il diritto più importante». Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, di Avs, parlando con i giornalisti ad una manifestazione elettorale a Cosenza a sostegno di Pasquale Tridico alle regionali del 5 e 6 ottobre prossimi.
«Non a caso - ha aggiunto - è la prima delle preoccupazioni di tutti gli italiani, in alcune aree in modo assai acuto. Sui temi della lotta contro la diseguaglianza sociale, per la giustizia ambientale e della pace anche le regioni possono svolgere un ruolo importante, anche su grandi questioni come quella della pace, della guerra, è un ruolo molto importante. Avere a presidente della regione una figura come quella di Pasquale Tridico con questa coalizione, significa, per esempio, avere un’altra regione in più che dal giorno dopo si schiera dalla parte giusta della storia, di fronte alla tragedia di Gaza, del popolo palestinese. Questo non è irrilevante».
«Andiamo a crescere, a radicarci, anche nel Consiglio regionale calabrese, come stiamo facendo in tutta Italia. Avs - ha detto Fratoianni - sta crescendo, è un dato che si sta misurando non solo nelle rilevazioni, nei sondaggi, quelli pubblici e anche quelli non pubblici, è un dato che noi misuriamo ad ogni tornata elettorale e dunque ci aspettiamo che anche in questo caso il risultato possa arrivare. Stiamo lavorando per questo. Naturalmente ogni campagna elettorale ha la sua storia. Occhiuto, con un gran disprezzo delle istituzioni, ha precipitato la regione al voto ben prima che si arrivasse alla scadenza. Lo ha fatto sulla base di un calcolo cinico e del tutto personale. Ancora una volta dimostrando che l'uso privatistico delle istituzioni è quello che fa più male anche alla credibilità della politica e noi, nonostante questo, abbiamo raccolto la sfida e la stiamo portando avanti».
Caricamento commenti
Commenta la notizia