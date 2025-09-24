Università della Calabria: ok del Miur a dieci nuove scuole specializzazione in Medicina

In totale - si fa rilevare - sono 67 posti aperti per gli specializzandi, di cui 20 finanziati con borse di studio dalla Regione Calabria» . Con l’apertura di queste nuove scuole, l’Unical, si fa rilevare, «raggiunge un primato nazionale: nessun altro ateneo pubblico in Italia ha ottenuto un numero così elevato di nuove attivazioni quest’anno. Un risultato senza pari nel sistema universitario statale. A queste si sommano i posti della scuola interateneo in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, che si avvarrà di Andrea Bruni, anestesista rianimatore, da qualche settimana approdato all’Unical e all’ospedale dell’Annunziata. La qualità dell’offerta formativa è ulteriormente rafforzata - si legge - dalla presenza del professor Luigi Bonavina, uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia dell’esofago, che insegnerà nelle scuole di Chirurgia generale e Chirurgia toracica. Un’opportunità preziosa per i giovani medici, che potranno apprendere direttamente da uno dei grandi protagonisti della chirurgia contemporanea. L’accreditamento delle Scuole di specializzazione è stato possibile in virtù della direzione universitaria assunta dai reparti dell’ospedale, condizione indispensabile, della normativa vigente, per l’attivazione dei percorsi formativi».

A sottolineare la portata dell’operazione è il rettore Nicola Leone, che ha dichiarato: «L'arrivo di personalità di comprovata esperienza e di forze giovani e altamente qualificate consolida il corso di laurea in Medicina e chirurgia TD (Tecnologie digitali) e crea le condizioni affinché i migliori talenti restino in Calabria. Le nuove Scuole di specializzazione, insieme a quelle già attive, portano l’offerta a dieci percorsi e fanno dell’Annunziata un laboratorio in cui didattica, ricerca e assistenza procedono in piena sinergia. In soli due anni abbiamo reclutato professori di altissimo livello, selezionati attraverso call che hanno attirato candidature da tutta Italia e anche dall’estero, molti dei quali sono professionisti calabresi tornati per contribuire alla crescita della loro terra. Già da un anno i primi specializzandi affiancano i medici nei reparti ospedalieri, contribuendo a migliorare concretamente la qualità dell’assistenza ai cittadini; nei prossimi anni, quando andranno a regime, saranno più di 200 i giovani medici nelle corsie dell’Annunziata. Un risultato che sembrava irraggiungibile fino a pochi mesi fa - conclude Leone - e che oggi è realtà, grazie a una sinergia efficace tra Università, Azienda ospedaliera e Regione. Questa collaborazione ha dimostrato che anche in Calabria è possibile attrarre eccellenze, valorizzare competenze e costruire un modello di integrazione tra università e sanità pubblica all’avanguardia, capace non solo di fermare la fuga di professionisti, ma persino di invertirne il flusso, riportando valore e futuro nel nostro sistema sanitario».