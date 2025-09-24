Controlli antimafia per gli appalti negli ospedali calabresi: ok dal Cipess alle linee guida

Il Cipess «ha approvato le Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria». Così in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. «Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento», spiega il senatore. «Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri. Un’azione che conferma l’impegno del Governo su tutti i finanziamenti riguardanti le infrastrutture», conclude Morelli.