Lavoratori stagionali in Calabria: un Patto Sociale per garantire reddito, dignità e diritti

Un patto sociale per reddito, diritti e dignità del lavoro. Lo ha presentato stamani il Segretario generale della Filcams Cgil Calabria Giuseppe Valentino nell’ambito di una conferenza stampa alla quale ha preso parte il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta. “Il turismo non può reggersi sullo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori – ha dichiarato Valentino – serve un nuovo patto che metta al centro diritti, stabilità e prospettive di crescita per chi il turismo lo rende possibile ogni giorno. Il nostro è un appello alle associazioni datoriali, alla politica e alle istituzioni. Non pretendiamo che si guardi alle stabilizzazioni nel lavoro stagionale, ma che i lavoratori e le lavoratrici possano vivere dignitosamente. La nostra – ha rimarcato - non è una proposta assistenzialistica, ma che punta ad investire sul turismo e a costruire un’industria turistica”.

Chiama alla responsabilità sociale delle imprese il segretario generale Gianfranco Trotta definendo la proposta seria ed applicabile. “In Calabria il lavoro nell’ambito turistico non è di qualità. Lo abbiamo detto diverse volte, sollecitando un dialogo con le istituzioni ma non siamo stati mai ascoltati. Sollecitiamo, allora, i candidati alla presidenza ad attivare la funzione dell’ascolto e a distaccarsi da un passato in cui i nostri appelli sono sempre caduti nel vuoto, in particolare la nostra richiesta di convocare un Tavolo sul Turismo. Le conseguenze si vedono, troppi sono i lavoratori e le lavoratrici vittime di sfruttamento e forme di caporalato. La proposta della Filcams Cgil mira ad arginare proprio questi aspetti”.