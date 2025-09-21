Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”

Il 21 settembre 1990 veniva assassinato sulla statale Caltanissetta-Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso da un commando mafioso mentre si recava al tribunale di Agrigento. Aveva 37 anni e da pochi ne era entrato in magistratura, distinguendosi per rigore, sobrietà e indipendenza.

La sua figura, per lungo tempo meno conosciuta rispetto ad altri magistrati caduti per mano della criminalità organizzata, è divenuta nel tempo simbolo di integrità e coraggio. Livatino affrontava i processi legati a mafia, appalti e corruzione con una determinazione che non lasciava spazio a compromessi.

Oggi, a trentacinque anni dalla sua morte, la memoria del “giudice ragazzino” continua a rappresentare un punto di riferimento civile e morale. Il suo esempio, riconosciuto anche dalla Chiesa con la beatificazione nel 2021, resta un monito attuale contro le mafie e in difesa della giustizia.