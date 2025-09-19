Sondaggio Swg, Orrico all'attacco: "L'Istituto di ricerca che dà in vantaggio Occhiuto è stato a busta paga della regione". Caputo: "Orrico ha la sindrome del complotto"

"C'è un nuovo sondaggio in vista delle prossime elezioni regionali che dà in vantaggio Occhiuto realizzato da un istituto di ricerca di mercato il quale, combinazione, quest'anno, ha ricevuto dalla Regione Calabria, governata sempre da Occhiuto, un incarico per circa 72 mila euro". Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.
"Infatti - dice Orrico -, dopo il caso della Emg/Masia, che aveva dato Occhiuto in vantaggio facendo rivelazioni quando non c'era ancora un competitor, dopo essere stata in precedenza a busta paga all'ente regionale, anche la Swg è stata ingaggiata dalla Regione per servizi di ricerche di mercato su altri temi. Deve essere certo - prosegue l’esponente pentastellata - una fortuita coincidenza ma è utile, anzi, necessario che i calabresi conoscano anche queste dinamiche, ovvero di come vengano impiegati i loro soldi e che utilizzo sottile ne possa essere fatto. In una sola parola, verrebbe da dire strumentale. L'impressione - conclude Anna Laura Orrico - è che Roberto Occhiuto, bontà sua, dal decimo piano con vista della Cittadella regionale stia amabilmente conducendo la sua campagna elettorale con i nostri denari".
Secondo il sondaggio Occhiuto sarebbe al 53%, mentre Tridico si fermerebbe al 45%. Sempre secondo il sondaggio sarebbe sfida tra Fratelli d'Italia (16,6%) e Forza Italia (16%) per quanto riguarda i partiti, mentre il Partito Democratico sarebbe al 15%.
Caputo: Orrico ha sindrome del complotto, faccia scorta di Maalox in vista del 6 ottobre
“La sindrome da accerchiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle è davvero incredibile. La parlamentare Laura Orrico si inventa complotti contro la propria parte politica. Tutti i sondaggi realizzati fino ad oggi - da decine di istituti, analisti, televisioni nazionali, siti e società demoscopiche - confermano un ampio margine tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Eppure Orrico continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico, come se il mondo intero fosse contro di lei.
Le sue dichiarazioni risultano ridicole e lasciano il tempo che trovano. La parlamentare del Movimento 5 Stelle farebbe bene a risparmiare energie e a prepararsi con qualche Maalox in vista del 6 ottobre, piuttosto che perdere tempo in fantasiose teorie complottiste”. Così Pierluigi Caputo, vice presidente del Consiglio della Regione Calabria e candidato per la lista Occhiuto Presidente.
