Sondaggio Swg, Orrico all'attacco: "L'Istituto di ricerca che dà in vantaggio Occhiuto è stato a busta paga della regione". Caputo: "Orrico ha la sindrome del complotto"

"Infatti - dice Orrico -, dopo il caso della Emg/Masia, che aveva dato Occhiuto in vantaggio facendo rivelazioni quando non c'era ancora un competitor, dopo essere stata in precedenza a busta paga all'ente regionale, anche la Swg è stata ingaggiata dalla Regione per servizi di ricerche di mercato su altri temi. Deve essere certo - prosegue l’esponente pentastellata - una fortuita coincidenza ma è utile, anzi, necessario che i calabresi conoscano anche queste dinamiche, ovvero di come vengano impiegati i loro soldi e che utilizzo sottile ne possa essere fatto. In una sola parola, verrebbe da dire strumentale. L'impressione - conclude Anna Laura Orrico - è che Roberto Occhiuto, bontà sua, dal decimo piano con vista della Cittadella regionale stia amabilmente conducendo la sua campagna elettorale con i nostri denari".

Secondo il sondaggio Occhiuto sarebbe al 53%, mentre Tridico si fermerebbe al 45%. Sempre secondo il sondaggio sarebbe sfida tra Fratelli d'Italia (16,6%) e Forza Italia (16%) per quanto riguarda i partiti, mentre il Partito Democratico sarebbe al 15%.

Caputo: Orrico ha sindrome del complotto, faccia scorta di Maalox in vista del 6 ottobre

“La sindrome da accerchiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle è davvero incredibile. La parlamentare Laura Orrico si inventa complotti contro la propria parte politica. Tutti i sondaggi realizzati fino ad oggi - da decine di istituti, analisti, televisioni nazionali, siti e società demoscopiche - confermano un ampio margine tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Eppure Orrico continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico, come se il mondo intero fosse contro di lei.

Le sue dichiarazioni risultano ridicole e lasciano il tempo che trovano. La parlamentare del Movimento 5 Stelle farebbe bene a risparmiare energie e a prepararsi con qualche Maalox in vista del 6 ottobre, piuttosto che perdere tempo in fantasiose teorie complottiste”. Così Pierluigi Caputo, vice presidente del Consiglio della Regione Calabria e candidato per la lista Occhiuto Presidente.