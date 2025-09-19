Mara Carfagna in Calabria: "Occhiuto ha fatto un ottimo lavoro e "Noi Moderati" sarà determinante"

«Abbiamo grandi aspettative per le Regionali in Calabria, anche perché grazie al lavoro di Pino Galati "Noi Moderati" alle ultime amministrative ha ottenuto risultati davvero importanti, frutto dell’impegno quotidiano sul territorio e della capacità di mettere insieme una squadra formata da amministratori e dirigenti bravissimi, da militanti ed esponenti della società civile che hanno dimostrato di avere passione, competenza, serietà. Abbiamo costruito liste competitive, con profili autorevoli profondamente radicati sul territorio, che sapranno difendere gli interessi dei cittadini calabresi. Io sono convinta che Noi Moderati saprà rappresentare un valore aggiunto per un centrodestra impegnato a riconfermare un governatore, Roberto Occhiuto, che ha fatto tanto per questa regione». Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, in Calabria in vista delle elezioni regionali, in sostegno di Roberto Occhiuto. «Le nostre priorità - ha aggiunto - sono sanità, trasporti, giovani, aree interne. La presidenza Occhiuto ha fatto un ottimo lavoro in questi quattro anni, penso all’ospedale della Sibaritide, penso a quello in costruzione a Vibo, penso ai provvedimenti importanti presi sui trasporti, sul tema del lavoro, a difesa dell’ambiente. Si tratta di proseguire sulla strada intrapresa e io sono certa - ha concluso Carfagna - che grazie alle sue donne e ai suoi uomini Noi Moderati sarà determinante per la vittoria del centrodestra e per portare avanti i tanti progetti avviati».