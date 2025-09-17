Botulino a Diamante, nel mirino l’azienda campana delle conserve

Due morti e una dozzina d’intossicati. Il batterio killer che a Diamante, nelle scorse settimane, ha seminato il panico si chiama “botulino”. La sua azione letale è stata innescata da conserve sott’olio utilizzate per guarnire dei panini venduti per strada dal titolare di un food truck.

Il batterio ha ucciso Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, e Tamara D’Acunto, 45enne di Diamante. Il primo è morto a Lagonegro mentre stava rientrando a casa in auto con le due sorelle ch’erano venute in Calabria per trasferirlo in ospedale a Napoli; l’altra, invece, nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino dove risiedeva. Contestualmente altre 12 persone sono finite in ospedale a Cosenza (quasi tutte in Rianimazione) dopo aver accusato problemi respiratori.

