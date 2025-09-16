"Ti spacco la testa e faccio un massacro": padre e marito violento condannato a 6 anni nel Catanzarese

Sei anni di reclusione, questa la pena decisa dal Tribunale di Catanzaro per un 46enne della provincia di Catanzaro accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il collegio (presidente Beatrice Fogari e a latere Marilena Sculco ed Elisa Fabio) ha disposto nei confronti dell’imputato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I fatti oggetto del processo sono avvenuti a partire dal 2018. I capi di imputazione raccontano l’inferno di violenza verbale e fisica in cui sarebbero state costrette l’ex moglie e le figlie all’epoca dei fatti di appena pochi anni. Nel 2023 l’imputato dopo essersi arrabbiato con la ex moglie per non avergli preparato il pasto ma essersi limitata a scaldare la pasta del giorno prima, gridava anche davanti alle bambine “Stai zitta che ti butto dal balcone, ti spacco la testa questa sera faccio un massacro”.

