Home / Cronaca / "Ti spacco la testa e faccio un massacro": padre e marito violento condannato a 6 anni nel Catanzarese

"Ti spacco la testa e faccio un massacro": padre e marito violento condannato a 6 anni nel Catanzarese

Violenze e minacce alla moglie anche davanti alle figlie di pochi anni

Sei anni di reclusione, questa la pena decisa dal Tribunale di Catanzaro per un 46enne della provincia di Catanzaro accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il collegio (presidente Beatrice Fogari e a latere Marilena Sculco ed Elisa Fabio) ha disposto nei confronti dell’imputato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I fatti oggetto del processo sono avvenuti a partire dal 2018. I capi di imputazione raccontano l’inferno di violenza verbale e fisica in cui sarebbero state costrette l’ex moglie e le figlie all’epoca dei fatti di appena pochi anni. Nel 2023 l’imputato dopo essersi arrabbiato con la ex moglie per non avergli preparato il pasto ma essersi limitata a scaldare la pasta del giorno prima, gridava anche davanti alle bambine “Stai zitta che ti butto dal balcone, ti spacco la testa questa sera faccio un massacro”.
