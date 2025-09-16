Paese vicino, anzi lontanissimo. Così si spopola (anche) la Piana di Gioia Tauro

Che il trend demografico italiano sia in costante diminuzione è un dato che non fa più notizia. Da decenni la popolazione nazionale continua a perdere consistenza, nonostante i tentativi molteplici di invertire la tendenza messi in campo da governi e amministrazioni locali. Il dibattito sul tema è stato rilanciato di recente dalle polemiche esplose sui contenuti del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027, dove all’obiettivo 4 si parla apertamente di «accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile». Recita il documento: «Le aree interne non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento».

