Paese vicino, anzi lontanissimo. Così si spopola (anche) la Piana di Gioia Tauro

Il caso emblematico dell’hinterland di Gioia Tauro: in 5 anni i 24 comuni “interni” in cui vive un terzo della popolazione: hanno perso più residenti dei 9 centri principali, peraltro distanti pochi chilometri

Che il trend demografico italiano sia in costante diminuzione è un dato che non fa più notizia. Da decenni la popolazione nazionale continua a perdere consistenza, nonostante i tentativi molteplici di invertire la tendenza messi in campo da governi e amministrazioni locali. Il dibattito sul tema è stato rilanciato di recente dalle polemiche esplose sui contenuti del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027, dove all’obiettivo 4 si parla apertamente di «accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile». Recita il documento: «Le aree interne non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento».
