Domani lo sciopero dei treni in Calabria: garantiti i servizi a lunga percorrenza

Domani, lunedì 15 settembre, è previsto uno sciopero di otto ore del personale ferroviario della Calabria, proclamato dalla segreteria regionale Ugl Ferrovieri. L’agitazione coinvolgerà la Direzione Operativa Intercity e la Direzione Operativa Regionale e si svolgerà dalle ore 9 alle 17.

Le Frecce e i treni a lunga percorrenza circoleranno regolarmente, mentre per i convogli del servizio regionale potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. Possibili disagi sono previsti anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero.

Le informazioni per gli utenti

Informazioni aggiornate sui servizi minimi garantiti e sulla programmazione dei treni sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso le biglietterie, il personale di assistenza clienti e al numero verde gratuito 800 89 20 21.