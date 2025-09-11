Mercato, risorse umane, grandi opere in Calabria: Unindustria parla al nuovo presidente

Non un decalogo, ma semmai alcuni consigli al futuro presidente della Regione. Sono quelli che arrivano da Aldo Ferrara, ormai da diverso tempo alla guida di Unindustria Calabria. Idee e proposte che mettono ancora una volta al centro Agenda Calabria. «I nostri suggerimenti - spiega Ferrara - hanno permesso di dare vita a una serie di bandi e misure che hanno trovato l’interesse delle imprese, in alcuni casi anche ben oltre le risorse inizialmente previste, a testimonianza di come il raccordo tra le esigenze del tessuto produttivo e le disponibilità istituzionali ad accoglierne le istanze sia stato efficace. Allo stesso tempo abbiamo dimostrato la vitalità del sistema imprenditoriale calabrese. La ricaduta effettiva dei provvedimenti potrà essere misurata concretamente nel prossimo futuro, ma la calibrazione delle risorse su temi strategici come l’innovazione, la transizione ecologica e digitale delle imprese, l’efficientamento energetico, la sostenibilità e l’internazionalizzazione hanno già avuto riscontri pratici rilevanti».

