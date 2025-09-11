Elezioni in Calabria, Donzelli al fianco di Occhiuto: "Noi uniti, nel centrosinistra risiko indecente"

«Abbiamo fatto liste con la massima attenzione, liste che rispondono a criteri di meritocrazia interna del partito, ovviamente anche territoriali. Abbiamo aperto anche a persone esterne al partito, ma che vogliono condividere l’impegno di Giorgia Meloni nel cambiare l’Italia e di Occhiuto di continuare a cambiare la Calabria». Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia , a Feroleto Antico, per presentare le liste dei candidati di FdI alle Regionali in Calabria: all’incontro partecipa anche Roberto Occhiuto, ricandidato presidente per il centrodestra. "Lista forte e importante, perché - ha proseguito Donzelli - Fratelli d’Italia vuole aiutare molto di più Occhiuto in questa terra . Quindi vogliamo essere più forti della legislatura precedente per aiutare ancora di più la Calabria a crescere come sta crescendo. Io credo che, come dice anche lo slogan, quello che ha fatto il centrodestra con Occhiuto in questi quattro anni non si era mai visto negli ultimi quarant'anni in Calabria. La Calabria ha preso la marcia giusta: è necessario proseguire - ha concluso Donzelli - con ancora più forza, con ancora più determinazione, grazie anche a Fratelli d’Italia».

«Ringrazio Wanda per aver accolto la richiesta che aveva fatto il partito, una richiesta che aveva fatto trasversalmente un po' tutta la nostra massima classe dirigente» continua Donzelli con riferimento alla candidatura alle Regionali in Calabria di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno. «Wanda, come sempre, ha dato la propria disponibilità perché - ha aggiunto - ama questa terra e ama le nostre battaglie prima di qualsiasi altra cosa. Ovviamente non ne aveva bisogno, quindi è un gesto di generosità che sicuramente gli elettori riconosceranno. Dimostriamo anche così quanto siamo attaccati a quello che facciamo, a questa terra e alle nostre battaglie, e a far funzionare le cose al migliore dei modi possibili».

Abbiamo visto invece nell’altra metà campo il Movimento 5 Stelle che aveva sempre detto che la sua stella polare era l’onestà e invece oggi appoggia una persona indagata - ha attaccato Donzelli - Hanno cambiato la stella polare dall’onestà all’associazione amica di Ricci. Però abbiamo visto che in cambio hanno ottenuto Fico come presidente della Campania, però siccome Fico non andava bene a De Luca, allora hanno dato il Pd al figlio di De Luca. Poi - ha proseguito Donzelli - in Puglia c'era il candidato Decaro che dice "sì ma io voglio discontinuità e allora non voglio Vendola ed Emiliano" ma se non prendeva Vendola non c'era l’accordo con Avs allora ha preso Vendola ma a quel punto dice di no a Emiliano e così Emiliano dice "no, ora non ci sto io". E poi vengono a dire che noi non siamo uniti... Noi serenamente e con tranquillità scegliamo il migliore senza giocare a questo risiko indecente alle spalle dei cittadini, scegliendo il migliore per i cittadini. E scegliere il migliore a volte richiede tempo. Non si fanno le cose con superficialità, si fanno con attenzione pensando ai cittadini e non alle bandierine di partito da spostare come fanno a sinistra».