Concorso scuola in Calabria, il caso alla Camera: «Il Ministero deve fornire risposte»

Il caso dell’estate tribolata vissuta dai concorrenti al concorso Pnrr 2 della scuola approda in Parlamento. La deputata Irene Manzi (Pd) ha infatti depositato a Montecitorio un’interrogazione a risposta scritta per chiedere lumi circa le «gravi incongruenze nella valutazione dei titoli nell'ambito del concorso Pnrr 2 per l'assunzione di docenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare riferimento alle classi di concorso AB24, AB25 (Inglese) e A022, A012, A011 (Italiano)».

Una vicenda sulla quale anche questo giornale ha acceso i riflettori nelle scorse settimane e non ancora sostanzialmente definita. In Calabria, in particolare dall’Ufficio scolastico regionale (Usr), sarebbero stati attribuiti erroneamente 12,5 punti a candidati che non ne avevano diritto, poiché non avevano superato un concorso precedente per lo «specifico posto» di appartenenza, come invece richiesto da un decreto ministeriale ad hoc. La normativa vigente infatti distingue chiaramente, ai fini della valutazione dei titoli, tra i docenti che hanno superato un concorso per lo specifico ruolo o grado e coloro che hanno superato concorsi in classi affini, ma non riferite allo stesso posto, condizione che escluderebbe il diritto al punteggio aggiuntivo.

