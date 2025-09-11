Calabria, quelli della notte, sulla Statale 106: precari della scuola diretti al Nord

La dimensione del fenomeno migratorio dei giovani (e meno giovani) calabresi della fascia ionica si coglie di questi tempi ogni sera, transitando nei pressi delle pensiline degli autobus a lunga percorrenza lungo la Statale 106, l’arteria che collega Reggio Calabria a Taranto che, nel Reggino e nel basso Catanzarese è la stessa di settant’anni fa, salvo i pochi innesti delle “varianti” a quattro corsie e una progettualità lontana dall’obiettivo di renderla una valida alternativa all’autostrada. Un lungo nastro grigio che attraversa i centri costieri, sa offrire panorami mozzafiato e tesori archeologici, e che si percorre in tempi lunghi. L’autostrada è lontana; la ferrovia tirrenica coi treni a lunga percorrenza pure. E allora, a debita distanza dalla vivacità economica e produttiva della Piana di Gioia Tauro, dal suo porto e dalla Costa degli Dei, il lavoro spesso manca e, quasi sempre, si è costretti a partire. Anche con una o più lauree in tasca. E quando si parte, lo si fa con gli autobus.

In fondo, padri, nonni e zii delle ondate migratorie del Novecento sono stati più fortunati. Partivano dai treni che fermavano in ogni stazione della linea “Reggio-Metaponto” e il senso di comunità di ogni “favorite?” negli scompartimenti pieni rendeva meno amara la lunga trasferta e la notte da trascorrere in viaggio. Le mete erano chiare e sicure: la Fiat, o comunque il triangolo industriale Milano-Torino-Genova, condividendo un pezzo di formaggio e un sorso di vino rosso coi figli della borghesia locale che andavano a studiare a Bologna e a Roma.

La Fiat di oggi, invece, è la scuola, con le sue opportunità di lavoro a tempo determinato, la possibilità di accumulare punteggio per salire in graduatoria e conquistarsi un futuro di superamento dell’atavico precariato. Magari in Calabria. E allora, prima di salire sugli autobus che dal 16 agosto a tutta la prima decade di settembre raddoppiano o triplicano le già folte schiere di passeggeri, ci sono delle tappe preliminari: le code ai patronati, l’iscrizione alle liste di disponibilità in province remote, magari suggerite da qualche amico che ne sa di più. L’attesa dell’e-mail di convocazione alla quale dare disponibilità e del messaggio successivo col quale si viene convocati e, nel giro di 24/48 ore, prendere servizio, danno l’idea di chi vive perennemente ai blocchi di partenza e con la borsa pronta. Perché non si sa mai.

Le avvertenze non mancano: spesso gli incarichi sono condivisi tra due/tre/quattro istituti e bisogna districarsi tra la segreteria che ti dice di venire automunito perché il trasporto pubblico locale è carente ovunque e tu che una macchina non te la puoi permettere e sei pronto ad affrontare qualche mese (se ti va bene) in giro tra sperdute scuole delle province alpine o dolomitiche, o a fendere la nebbia della bassa padana.

Sì, perché quando si parte, si parte. Le compagnie di autolinee hanno modificato i loro itinerari aggiungendo capoluoghi di provincia e centri di piccole e medie dimensioni alle grandi città, perché il grosso dei passeggeri è costituito dai precari della scuola. Il loro viaggio è meno scomodo di quanto si possa immaginare, visto che alla maggiore comodità dei mezzi moderni si aggiungono le pause ogni tre ore in autogrill, il film proiettato dopo cena e qualche canzone di Mimmo Cavallaro o di Cecè Barretta in cuffia, come ultima concessione alla nostalgia di casa. Poi, per quanto possibile, è meglio dormire. L’indomani bisognerà raggiungere la scuola, prendere servizio e, tra una cosa e l’altra, trovare un posto in cui dormire, magari ricorrendo al passaparola di chi c’è già.