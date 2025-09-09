Yes I Start Up Calabria, la scommessa: giovani che restano, imprese che crescono

C’è una nuova generazione che non chiede soltanto occupazione, ma cerca significato, impatto locale e coerenza. Da questo bisogno nasce l’idea del programma Yes I Start Up Calabria , promosso dall’Ente nazionale per il Microcredito in collaborazione con la Regione, che, dal 2022, ha intercettato oltre 1.300 ragazzi pronti a lasciare la propria terra, offrendo loro formazione gratuita, una dote economica e la possibilità concreta di costruirsi un futuro qui. Da questa opportunità sono nate migliaia di nuove attività, capaci di generare più di 3.000 posizioni reddituali e contributive, con effetti occupazionali diretti e indiretti.

“Un risultato – ha affermato Rispoli nel corso del suo intervento - che ha trasformato la fuga in radicamento e che non ha avuto alcun costo per i beneficiari. Troppe volte si pensa che basti un prestito o un contributo a far nascere un’impresa. La verità è che senza una preparazione adeguata il rischio è che le risorse si esauriscano velocemente. L’accompagnamento è fondamentale: significa aiutare chi vuole intraprendere a fare chiarezza sulle proprie idee, a valutarne i punti di forza e di debolezza, a studiare il mercato e a costruire un progetto credibile. In altre parole vuol dire: trasformare l’entusiasmo in metodo”.

Per il project manager “I dati parlano da soli: 1.300 imprese nate, 3.000 posti di lavoro creati”. “Ma – ha specificato - non si tratta solo di numeri: dietro ci sono storie di giovani che hanno trasformato terreni in aziende agricole biologiche, garage in botteghe artigiane, intuizioni in start up digitali e turistiche. Sono scelte di vita che hanno prodotto lavoro per sé e per gli altri, investendo in Calabria anziché abbandonarla. Yes I Start Up Calabria è un laboratorio prezioso perché centinaia di giovani, donne e uomini, disoccupati, potranno formarsi, ricevere tutoraggio e solo dopo questo percorso accedere al microcredito o ad altre forme di sostegno. Se vogliamo una Calabria che cresca e che crei lavoro vero – ha concluso Rispoli - l’accompagnamento preliminare per noi è un investimento in capitale umano e in cultura d’impresa”.