Aeroporti calabresi, boom di passeggeri: +26% nei primi otto mesi del 2025

In Calabria nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da SACAL e registrando un incremento del +26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più. E’ quanto sottolinea in una nota la SACAL - Società Aeroportuale Calabrese, che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il mese di agosto, rende noto SACAL, ha consolidato il trend positivo, con 473.233 passeggeri e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti e tre gli scali hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo: Aeroporto Crotone, 34.664 passeggeri, +3,34%; Lamezia Terme, 346.894 passeggeri, +12,14%; Reggio Calabria, 91.675 passeggeri, +49,4%; Sistema Aeroportuale, 473.233 passeggeri, +17,06%. Reggio Calabria traina la crescita con un balzo del +49,4%, Lamezia e Crotone consolidano gli incrementi previsti, confermando la vitalità di un sistema aeroportuale in espansione e sempre più competitivo. L'Amministratore Unico di SACAL, Marco Franchini, ha commentato: "I risultati raggiunti confermano la forza del nostro lavoro di squadra e la solidità del percorso intrapreso. La crescita simultanea di tutti gli scali è un segnale inequivocabile: il valore di questo impegno non si misura solo nell’apertura di nuove destinazioni, ma dimostra che il sistema aeroportuale calabrese è un vero volano di sviluppo, capace di generare benefici duraturi e condivisi per tutta la comunità. L’obiettivo di 4 milioni di passeggeri entro fine anno è alla nostra portata. Continueremo a investire in infrastrutture moderne e servizi sempre più orientati al passeggero".