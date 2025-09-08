Calabria: legalità, antiracket e usura. Piano regionale quasi “al verde”

Poche risorse, ma l’obiettivo di implementare servizi e investimenti grazie ai fondi europei. Il piano speciale su legalità, antiracket e usura per il 2025 della Regione, approvato ad agosto ma reso ufficiale nei dettagli nei giorni scorsi, riprende quello degli anni precedenti, specificando però che «il limite strutturale nella definizione» dello strumento «è costituito dalla ridotta entità delle risorse finanziarie disponibili, che alla data di redazione del piano sono 80mila euro, previsti nel bilancio di previsione 2025 della Regione Calabria».

«Alle predette disponibilità – si legge nel documento – si aggiungono, però, le economie derivanti dai bilanci degli anni precedenti. D’altra parta si evidenzia la grande novità dell’anno 2025, costituita dal perseguimento di alcune delle finalità previste dal presente piano mediante le risorse del Fondo sociale europeo».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale