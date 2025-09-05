Sibaritide e Palmi, il progettista: “Niente fermerà i nuovi ospedali”

Le pastoie burocratiche della Cittadella catanzarese e poi gli incendi non hanno minato l'ottimismo di Domenico Petrone, project manager della “D’Agostino costruzione generali spa” che da alcuni anni ha preso in mano uno dei dossier più scottanti e controversi della sanità calabrese: la costruzione dei nuovi ospedali della Sibaritide e di Palmi. Le scorse settimane sono state a dir poco complicate. Gli incendi appiccati nella grande area del cantiere di contrada Insiti a Corigliano Rossano hanno fatto temere il peggio, facendo rallentare un po' il cronoprogramma, ma di fatto i lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide non si sono mai fermati.

