Home / Cronaca / Ok del ministero a Gioia Tauro: il porto è idoneo a ospitare il “Dri”

Urso: «Grazie a Occhiuto e alle amministrazioni locali per l’apertura agli investimenti»

di

Il porto di Gioia Tauro è idoneo ad ospitare il polo Dri. L’esito favorevole del Comitato tecnico istituito per valutare l’idoneità dell’area portuale calabrese è stata condivisa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel corso di na videocall con il presidente dellaRegione Calabria, Roberto Occhiuto. In particolare, il Comitato ha verificato la sussistenza di condizioni tecniche concernenti la disponibilità delle aree per la realizzazione degli impianti, le infrastrutture di approvvigionamento di gas e la disponibilità di acqua ed energia elettrica. Inoltre, sono state individuate soluzioni anche per quanto attiene all’identificazione delle banchine destinate alla movimentazione delle navi.
