Home / Cronaca / Clan di Platì, estradato il “picciotto” svizzero “Jerry” Zandonella

Clan di Platì, estradato il “picciotto” svizzero “Jerry” Zandonella

A 29 anni catturato in Spagna: è coinvolto nell’inchiesta “Millennium”

Dopo l’arresto avvenuto in Spagna è stato estradato in Italia e ristretto in isolamento in un carcere di massima sicurezza, Geremia Zandonella, alias “Jerry”, 29 anni, nato in Svizzera, sul cui capo da maggio scorso pendeva un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito della maxi-operazione “Millennium”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Il giovane, ritenuto dai magistrati “vicino” a esponenti di rilievo delle maggiori cosche della ‘ndrangheta del Reggino e in particolare alcuni clan di Platì tra cui la “famiglia” Barbaro, è accusato di associazione per delinquere aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti.
