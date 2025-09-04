Regionali Calabria, Pd: la proposta di Mimmo Bevacqua di favorire il rinnovamento nelle liste

Cambio di prospettive nel Pd sulle candidature alla Regione? Chissà. Da un incontro informale di ieri mattina, qualche novità sarebbe emersa rispetto alla squadra da schierare in vista delle urne del 5 e 6 ottobre. In pratica l’uscente capogruppo dem alla Cittadella, Mimmo Bevacqua, avrebbe proposto al partito di favorire il rinnovamento nella composizione delle liste, pronto a praticare un passo indietro nel caso tale indirizzo venga accolto da tutti.

Linea che oggi finirà sul tavolo della Direzione provinciale, al cospetto del segretario Matteo Lettieri, spostata di 24 ore, in quanto l’organismo si sarebbe dovuto riunire ieri. Il tempo stringe, ad ogni modo, perché le griglie devono essere presentate entro sabato a mezzogiorno. Il Pd, come noto, concorrerà attraverso l’allestimento di due elenchi e di nomi ne sono circolati tanti in questi giorni, dallo stesso Bevacqua all’altro uscente, Franco Iacucci, passando per il presidente del Consiglio a Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Mazzuca e per l’ex parlamentare, Enza Bruno Bossio.

