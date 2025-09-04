Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Narcotraffico tra Calabria e Lazio: a ottobre il processo in Appello

Narcotraffico tra Calabria e Lazio: a ottobre il processo in Appello

Il giudice ha fissato la prima udienza del processo scaturito dall’operazione denominata “Svevia”. I 30 imputati accusati a vario titolo di detenzione e commercio di droga, armi e tentata estorsione

Narcotraffico: in autunno inizia il processo in Appello. I giudici di secondo grado hanno infatti fissato per il prossimo 2 ottobre la prima udienza del processo scaturito a seguito dell’operazione “Svevia”, indagine messa a punto dalla Guardia di finanza che ha svelato un presunto gruppo criminale dedito al narcotraffico nei territori di Lamezia, Reggio, Catanzaro e Roma.
A seguito della condanna in primo grado, avvenuta nell’ottobre scorso, gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato hanno presentato ricorso in Appello. Da qui la fissazione dell’udienza. A comparire davanti ai giudici saranno in tutto 30 persone, condannate in primo grado.
