Narcotraffico tra Calabria e Lazio: a ottobre il processo in Appello

Narcotraffico: in autunno inizia il processo in Appello. I giudici di secondo grado hanno infatti fissato per il prossimo 2 ottobre la prima udienza del processo scaturito a seguito dell’operazione “Svevia”, indagine messa a punto dalla Guardia di finanza che ha svelato un presunto gruppo criminale dedito al narcotraffico nei territori di Lamezia, Reggio, Catanzaro e Roma.

A seguito della condanna in primo grado, avvenuta nell’ottobre scorso, gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato hanno presentato ricorso in Appello. Da qui la fissazione dell’udienza. A comparire davanti ai giudici saranno in tutto 30 persone, condannate in primo grado.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale