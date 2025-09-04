Assistenza a persone con disabilità attiva in 14 le stazioni calabresi: entrano Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino

Con l’ingresso di Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), diventano 14 gli scali calabresi serviti dal sistema di assistenza dedicato alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Il servizio è gratuito e prevede il supporto degli operatori nelle fasi di salita e discesa dal treno e nel percorso tra banchina e biglietteria.

Cos’è il Circuito Sala Blu

Il circuito è composto da 16 Sale con sede nelle principali stazioni italiane ed è disponibile in oltre 360 scali ferroviari. In Calabria la Sala Blu ha sede a Reggio Calabria Centrale e coordina le richieste di assistenza sul territorio regionale.

Dove è attivo in Calabria (e i numeri)

Le 14 stazioni calabresi servite sono: Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme Centrale, Melito di Porto Salvo, Paola, Reggio Calabria Centrale (sede Sala Blu), Rosarno, Scalea–S. Domenica Talao, Sibari, Vibo Valentia–Pizzo e Villa S. Giovanni. La Sala Blu di Reggio gestisce inoltre il servizio in tre scali della Campania: Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.