La Dda di Catanzaro chiude le indagini sui traffici illeciti dei Gallace

Dalle elezioni per il consiglio comunale di Badolato al traffico di armi con la ex Jugoslavia, passando per appalti pubblici, estorsioni, contrabbando e il business della droga, la Dda di Catanzaro conferma le accuse per boss, gregari e insospettabili fiancheggiatori del clan Gallace. Nelle scorse ore la pm Debora Rizza, con il visto dell’aggiunto Giulia Pantano, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini per le 57 persone coinvolte nell’inchiesta Ostro. Scattata il 29 gennaio scorso, l’indagine condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e dal Ros aveva portato, tra Calabria, Lombardia, Lazio e Piemonte, 44 ordinanze di custodia cautelare, 15 in carcere e 29 ai domiciliari.

