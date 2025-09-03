Elezioni, la professoressa Di Cesare scioglie i dubbi: "In Calabria capolista con Lucano per Avs"

«Ho accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra - Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella Circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella Circoscrizione Nord (provincia di Cosenza). Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto, offriremo il nostro contributo alla vittoria della Coalizione del centro-sinistra guidata da Pasquale Tridico. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza». Lo scrive sui social la professoressa Donatella Di Cesare.

La prof nei giorni scorsi era finita al centro delle polemiche e dello scontro politico. L’anno scorso, un suo commento social - poi rimosso - alla morte della brigatista rossa Barbara Balzerani sollevò un vespaio: «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee». Proprio per questo nell'ultima settimana il centrodestra aveva attaccato violentemente la sua candidatura. E’ una «seriale istigatrice di odio», aveva commentato Fabio Rampelli, di FdI. Tridico l’aveva subito difesa, dicendosi "stupito e sconcertato dagli attacchi di FdI" e definendola "pacifista e femminista".