Stipendi gonfiati all’Ao di Cosenza: aperta un'indagine dalla Corte dei conti

Danno erariale. La Procura della Corte dei Conti ha avviato un’azione giudiziaria contabile nei confronti dei dipendenti dell’Azienda ospedaliera di Cosenza accusati dalla magistratura inquirente bruzia di aver indebitamente percepito delle somme non dovute nell’ambito della abituale retribuzione spettante in base ai contratti di lavoro.

I togati contabili ipotizzano un danno erariale contestato mediante formale atto - “invito a fornire deduziuoni” - notificato agli interessati. I dipendenti al centro della verifica sono coinvolti nell’inchiesta condotta dalla procura cosentina, diretta da Vincenzo Capomolla, conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio.

