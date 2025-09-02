Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sì al Polo siderurgico, il sindaco: «Gioia Tauro resta un’opzione credibile»

Sì al Polo siderurgico, il sindaco: «Gioia Tauro resta un’opzione credibile»

Si dice ottimista Luca Gaetano, sindaco di San Ferdinando: «Ma non solo produzione, pure lavorazione finale del Dri»

La realizzazione del polo dell’acciaio nell’area portuale di Gioia Tauro non è una remota ipotesi. È la tesi del sindaco di San Ferdinando, centro dell’area portuale che ha voluto chiarire il possibile scenario ricostruito da queste colonne nell’edizione di ieri. Secondo Luca Gaetano l’ipotesi Gioia Tauro è addirittura più concreta del previsto, e mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfredo Urso, annuncia un incontro a breve con il governatore Roberto Occhiuto, per domani è prevista una nuova riunione tramite call con gli attori coinvolti.
Ecco le ragioni esposte dal primo cittadino di San Ferdinando, che è favorevole a questo progetto: «Il 12 agosto 2025, è stata firmata al Ministero delle Imprese un’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex-Ilva.
