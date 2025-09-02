Il clan Piromalli e la 'ndrangheta a Gioia Tauro: il processo “Mala Pigna” all’epilogo

Il tribunale di Palmi ha impresso un’accelerata al processo “Mala Pigna” e punta a chiudere il procedimento di primo grado entro la metà di settembre. Per giorno 8 è stata già fissata la requisitoria del pm, mentre il 9, 10, 11 e 12 settembre interverranno le difese. Dopo 3 anni di dibattimento, quindi, uno dei processi più importanti contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro sta per chiudere il primo grado dell’ordinario. Quello in abbreviato, invece, si è già definito in appello.

L'operazione “Mala Pigna”, coordinata dalla Procura antimafia di Reggio, scattata il 19 ottobre 2021 portò all'emissione di 29 misure cautelari (9 in carcere, 10 ai domiciliari, 9 tra obbligo di dimora e di firma, 1 all'obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria) a cui va aggiunto il decreto di sequestro a carico di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna per un valore complessivo di poco più di 2 milioni e 300 mila euro.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale