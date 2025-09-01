Calabria, il Pd attacca Occhiuto: "Per lui la trasparenza è un optional. Ancora immobile sul silenzio dell'Asp di Cosenza per la morte di Congi"

“Mentre Pasqualina Straface dà i numeri che le passano sul 118, gli operatori del servizio continuano a raccontare le pesanti criticità del settore dell’emergenza-urgenza, a smascherare le fesserie del centrodestra sui dati delle ambulanze, a segnalare le spaventose carenze di personale e l’innegabile mancanza di ambulanze di presidio”.

Così il Pd Calabria torna a parlare di sanità, “a respingere – si legge in una nota ufficiale del partito – la narrazione al miele che ne fa Roberto Occhiuto con il suo cerchio magico”. “Oltre alle continue bugie del centrodestra sullo stato dell’assistenza sanitaria, c’è una gigantesca questione di trasparenza – proseguono i dem – che il presidente dimissionario sta dribblando furbamente. Alludiamo alla sordina che la direzione generale dell’Asp di Cosenza ha messo sulla vicenda del decesso di Serafino Congi.

L’Asp aveva aperto un’inchiesta interna indipendente da quella penale, ma poi ha taciuto sugli esiti. Perché Occhiuto è rimasto immobile sul fatto”? “Ci auguriamo che almeno stavolta l’interessato non taccia e che Straface non replichi al passato. È evidente che l’ex consigliera regionale cambia argomento per non rispondere dei gravi problemi attuali, imputabili al centrodestra e – conclude il Pd Calabria – all’ex commissario Occhiuto”.