Spaccio nella “piazza” popolare di Crotone, condanne definitive per i tre imputati

Condanne definitive per i tre imputati coinvolti nell’operazione coordinata dalla Procura di Crotone che, il 9 febbraio 2023, smantellò l’ennesima piazza di spaccio attiva nel rione rom di via Acquabona, con la droga che veniva consegnata anche a domicilio in bicicletta. Lo ha stabilito la Cassazione. Che, dichiarando inammissibili i ricorsi delle difese, ha confermato le pene concordate che la Corte d'appello di Catanzaro applicò il 24 aprile 2024. Leonardo Passalacqua dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di carcere; il fratello Fabio Passalacqua, 4 anni e 8 mesi di reclusione; mentre a Giuseppe Arcuri sono toccati 1 anno e 8 mesi di detenzione. I tre sono stati riconosciuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

