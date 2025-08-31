Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Calabria, fuga dall’artigianato in crisi: in dieci anni perse oltre seimila ditte

Calabria, fuga dall’artigianato in crisi: in dieci anni perse oltre seimila ditte

Assenza di competenze e ridotta disponibilità frenano la ricerca di operai specializzati Nel trimestre agosto-ottobre le imprese cercano 44mila figure ma il 45,2% è introvabile

Artigiano al lavoro

C’è una Calabria che continua a lottare e un’altra che s’arrende alle difficoltà. I dazi americani, lo choc dei costi energetici e la crisi delle materie prime sono fattori che tagliano le vene delle imprese e, in particolare, dell’artigianato. In difficoltà quasi tutti i settori (manifatturiero, servizi alle imprese e servizi alle persone) col segno positivo che resta vivo solo nei nuovi ambiti. Nell’ultimo anno, secondo il report della Cgia di Mestre, l’artigianato calabrese ha perso la spinta di 1.162 artigiani che hanno gettato definitivamente la spugna. In Calabria, tra il 2014 e il 2024, hanno spento definitivamente le loro insegne 6.077 imprese artigiane. Nel 2014 le ditte censite erano 37.916, nel 2024, dopo una picchiata lunga un decennio, la platea si è ridotta a 31.839, con una contrazione complessiva del 16,0%.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province