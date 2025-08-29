Scuola in Calabria, con l’elenco delle reggenze completato l’organico dei presidi

Si completa con le reggenze il quadro dei presidi. Gli incarichi dirigenziali aggiuntivi di reggenza, per la provincia di Cosenza, sono stati conferiti a Francesco Talarico per il Comprensivo di Luzzi (dirigente titolare con “anno sabbatico”), a Maria Saveria Veltri per il l’Iis “Ipss-Itas” di Cosenza dove grava un giudizio pendente. Per la provincia di Crotone, Vincenzo Corigliano assume la reggenza per l’Ic di Scandale, Angela Audia per il Comprensivo di Verzino-Melissa e Annamaria Maltese per il Polo Tecnico professionale di Isola Capo Rizzuto.

Per la provincia di Reggio, Giuseppe Eburnea assume incarico di reggenza dell’Ic di S. Giorgio Morgeto-Maropati fino al 30.11.2025 (il dirigente titolare è in aspettativa per motivi di studio), Francesco Sacco va a reggere l’I.C. “Martiri di Gerace” di Gerace, Maria Domenica Mallamaci è designata all’I.C. di Delianuova, Rosalba Zurzolo all’Ic di Bovalino, Mariantonia Puntillo all’Ic Bello-Pedullà-Agnana di Siderno e Carmela Lucisano all’Iis “Einaudi Alvaro” di Palmi fino al 31.12 2025.

