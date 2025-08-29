Meteo, l'ex uragano Erin arriva anche al Sud. Allerta gialla nel Nord della Calabria: sarà un sabato di maltempo

Italia nella morsa del maltempo portata dall’ex uragano Erin. Secondo il Centro Meteo Italiano, dopo aver raggiunto nella giornata di ieri il Nord, nel corso della giornata odierna il meteo avverso si estenderà anche sulle regioni centrali, dove sono attese piogge e temporali sparsi, soprattutto sulle regioni del versante tirrenico, con possibilità di grandinate e locali nubifragi. Tra la serata e la notte il maltempo raggiungerà anche la Campania, anche qui con possibili fenomeni molto intensi, specie sui settori costieri.

La giornata di oggi vedrà aria più fresca fare il suo ingresso sul Mediterraneo, portando un calo termico soprattutto al Centro-Nord con valori termici in media o anche sotto media, mentre al Sud è atteso ancora clima caldo. La saccatura depressionaria domani si muoverà sul Mediterraneo centrale, per poi allontanarsi verso i Balcani a seguire. Questo porterà un estensione del maltempo nella giornata di sabato anche al Sud, con fenomeni più intensi sui settori del versante tirrenico. Non mancheranno residue piogge e temporali ancora sulle regioni centrali e al Nord-Est. Aria fresca che raggiungerà anche il Sud portando le temperature in Italia su valori generalmente di 2-3 gradi sotto media.

Un graduale miglioramento è atteso entro domenica con ampie schiarite ed un lieve rialzo termico ma con valori comunque in linea con le medie del periodo. Ma un nuovo peggioramento potrebbe arrivare a breve. Le ultime proiezioni confermano che i primi giorni di settembre potrebbero essere segnati da una fase di maltempo diffuso sull'Italia. Piogge, temporali e locali nubifragi interesserebbero gran parte del territorio, in particolare il Nord e le regioni tirreniche. Contestualmente, le temperature tenderanno a mantenersi inferiori alla norma, segnando un brusco stop al caldo estivo e il probabile avvio di una fase più tipicamente autunnale. Tendenza questa da monitorare nei prossimi giorni.