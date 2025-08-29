Estradati da Ibiza tre latitanti di ’ndrangheta: smantellata rete del narcotraffico a Roma

Nella giornata di ieri stati estradati in Italia tre latitanti di 'ndrangheta rintracciati a Ibiza (Spagna) il giorno di ferragosto dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri e dalla Comisarìa general de informacion policia nacional, con il supporto - nell’ambito del progetto I-Can - del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

I tre, con altri 25 tra italiani e albanesi, erano destinatari di una misura cautelare emessa lo scorso 8 luglio dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura - Direzione distrettuale antimafia della capitale. «Gli indagati - spiegano gli investigatori - sono ritenuti parte integrante di un’associazione criminale di matrice 'ndranghetista, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con base a Roma ed operante sull'intero territorio nazionale, smantellata dal Ros nell’ambito dell’operazione 'Anemonè».

La consegna è stata curata dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, da personale dell’Unità operativa I-Can e del Servizio cooperazione internazionale di polizia, che dalla Spagna ha scortato gli interessati fino all’aeroporto di Roma, presso gli Uffici della polizia di frontiera della Polizia di Stato, per le formalità di rito: i tre, affidati in custodia alla Polizia penitenziaria, sono stati rinchiusi in tre differenti carceri.