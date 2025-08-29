Auto con una novantasettenne e il figlio in avaria a Cassano, interviene l'Anas

Questa mattina un guasto meccanico ha costretto un’autovettura a fermarsi lungo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, nel territorio di Cassano allo Jonio. A bordo si trovavano un’anziana signora e suo figlio, rimasti bloccati in attesa del carro attrezzi.

L’intervento

La segnalazione, giunta alla sala operativa di Catanzaro attraverso la Polizia Stradale di Cosenza, ha permesso il rapido intervento della squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza. Gli operatori hanno individuato l’auto ferma in una piazzola di sosta al km 6,100 e hanno verificato che i passeggeri erano già in contatto con un servizio di soccorso stradale.

Considerato che il carro attrezzi avrebbe impiegato circa un’ora per arrivare sul posto, i tecnici Anas hanno deciso di trasferire la signora Elvira, classe 1928, e il figlio nell’area di servizio più vicina, così da metterli al sicuro e consentire loro di ricevere ulteriore assistenza in attesa del recupero del mezzo.