Siccità, governo proroga lo stato di emergenza di deficit idrico in Calabria. Ecco i comuni interessati

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza gia' deliberato in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza. Lo rende noto la presidenza del Consiglio.

Ferro: "Proroga dell'emergenza, segnale di attenzione per la Calabria"

«La proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri su richiesta della Regione Calabria per il deficit idrico che interessa la Città metropolitana di Reggio Calabria, la provincia di Crotone e diversi comuni del Cosentino è un segnale concreto dell’attenzione e della sensibilità del governo Meloni verso le criticità che colpiscono il territorio calabrese». Lo afferma, in una dichiarazione, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, che ringrazia il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci «per la costante disponibilità e per il lavoro puntuale con cui sta affrontando emergenze che mettono a dura prova famiglie, imprese e comunità locali». "È questa - dice ancora il sottosegretario Ferro - la dimostrazione di un impegno di squadra che mette al centro la tutela del territorio e il sostegno concreto ai cittadini calabresi».