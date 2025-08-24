Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sanità senza commissario in Calabria, programma operativo 2026 a rischio

Sanità senza commissario in Calabria, programma operativo 2026 a rischio

Si tratta del nuovo Piano regolatore delle Ao e delle Asp della regione che scade a fine anno. Altra incognita sull’: il completamento di case e ospedali di comunità con fondi Pnrr

La Sanità in Calabria non è più la stessa. Presto potrebbe tirarsi fuori dal piano di rientro della spesa (almeno parzialmente) dopo anni di tagli e di sprechi. Una operazione per dare il segnale di un cambiamento radicale in una storia che, in passato, è stata larga di parola ma avara di fatti. L’ultimo miglio da percorrere, però, è diventato improvvisamente il più difficile dopo le dimissioni del commissario-governatore, Roberto Occhiuto, che aveva ispirato il cambio di paradigma. E così il rischio, adesso, è che il sistema-salute scivoli nuovamente lungo il baratro.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province