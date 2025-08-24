Sanità senza commissario in Calabria, programma operativo 2026 a rischio

La Sanità in Calabria non è più la stessa. Presto potrebbe tirarsi fuori dal piano di rientro della spesa (almeno parzialmente) dopo anni di tagli e di sprechi. Una operazione per dare il segnale di un cambiamento radicale in una storia che, in passato, è stata larga di parola ma avara di fatti. L’ultimo miglio da percorrere, però, è diventato improvvisamente il più difficile dopo le dimissioni del commissario-governatore, Roberto Occhiuto, che aveva ispirato il cambio di paradigma. E così il rischio, adesso, è che il sistema-salute scivoli nuovamente lungo il baratro.

