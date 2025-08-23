Rassegna stampa 23-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.
CALABRIA
- -Regionali Calabria, sono 14 le liste in campo: resa dei conti Azione-Forza Italia
AMBIENTE E TURISMO
- Maladepurazione, procura al lavoro Corsi d’acqua del Tirreno cosentino sotto esame
- Caro spiagge, l’antidoto calabrese: prezzi super bassi e Roccella “vola”
- Ricadi tocca il milione di presenze, ma la gestione del turismo... arranca
- A Villa San Giovanni l’accesso alle spiagge diventa un “caso” politico
CRONACA
- Soppressione del volo Reggio-Linate Ita: “Economicamente svantaggioso”
- Bonifica a Crotone, torna in campo il Ministero: l’iter riparte dalle autorizzazioni
- I fiumi a Cosenza? Una risorsa da valorizzare. Ma il restyling... stenta a decollare
- Cartella esattoriale da 8,5 milioni a Catanzaro: il Comune cerca una soluzione
- Catanzaro, il futuro del turismo in città passa dall’ospitalità diffusa
- Soverato, apposti di nuovo i sigilli al depuratore consortile
Il dramma
- Catanzaro, addio a Catia Viscomi: da undici anni in coma dopo un parto cesareo
Istruzione
- Concorso a preside in Calabria, il Ministero: vincitori in servizio dal 1. settembre
Il caso
- Pulizia del castello lametino, il Comune si è rivolto alla magistratura
La ripartenza
- Scuola media al mattino, poi attività. A Locri rinasce così l’oratorio salesiano
