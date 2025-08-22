Regione Calabria, Bruni (Pd): “Le dimissioni di Occhiuto confermano la nostra impostazione. Ora solo ordinaria amministrazione”

“E anche l’ex presidente Occhiuto è costretto a fare i conti con le regole. Le sue dimissioni da commissario ad acta della sanità e da super commissario all’edilizia sanitaria – già da noi sollecitate nell’ultima seduta del Consiglio regionale in occasione della presa d’atto delle stesse – confermano la correttezza della nostra impostazione”. Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Amalia Bruni.

“Si tratta di un passaggio che apre inevitabilmente una fase nuova – aggiunge Bruni – e che impone chiarezza e rigore. Dopo le dimissioni del commissario ad acta, è evidente che i due sub-commissari debbano attenersi esclusivamente all’ordinaria amministrazione, senza assumere iniziative di carattere straordinario o strategico. Allo stesso modo, non essendoci alcuna figura supplente per il commissario all’edilizia sanitaria, anche i RUP devono limitarsi alle funzioni ordinarie. Non possiamo permettere che, approfittando di una situazione di vuoto, vengano portate avanti scelte che incidono in modo determinante sul futuro della sanità calabrese”.