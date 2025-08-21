Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rischio idrogeologico, in Calabria si cambia rotta: dal vincolo alle esigenze dei territori

Rischio idrogeologico, in Calabria si cambia rotta: dal vincolo alle esigenze dei territori

È lo spirito delle nuove disposizioni transitorie deliberate dalla Conferenza permanente dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale: «Necessità di sviluppo bene comune»

Passare da un approccio innovativo ma meramente vincolistico a uno “del fare” con precise prescrizioni e nel rispetto della natura e del territorio. È questa la novità delle nuove disposizioni transitorie deliberate dalla Conferenza permanente dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale in merito al rischio alluvioni e alle procedure da seguire per i lavori privati e pubblici.
«Il nuovo testo normativo – si legge nel provvedimento – nel rispetto del principio della precauzionalità, ha avuto e ha l’obiettivo di superare l’approccio vincolistico per favorire uno sviluppo compatibile con la tutela del territorio; ossia non assumere il vincolo quale interdizione al fare, ma promuovere il fare in termini di compatibilità in rapporto con le esigenze di sviluppo del territorio quale bene comune».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province