Rischio idrogeologico, in Calabria si cambia rotta: dal vincolo alle esigenze dei territori

Passare da un approccio innovativo ma meramente vincolistico a uno “del fare” con precise prescrizioni e nel rispetto della natura e del territorio. È questa la novità delle nuove disposizioni transitorie deliberate dalla Conferenza permanente dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale in merito al rischio alluvioni e alle procedure da seguire per i lavori privati e pubblici.

«Il nuovo testo normativo – si legge nel provvedimento – nel rispetto del principio della precauzionalità, ha avuto e ha l’obiettivo di superare l’approccio vincolistico per favorire uno sviluppo compatibile con la tutela del territorio; ossia non assumere il vincolo quale interdizione al fare, ma promuovere il fare in termini di compatibilità in rapporto con le esigenze di sviluppo del territorio quale bene comune».

