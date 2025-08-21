Rassegna stampa 21-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.

CALABRIA

- Rischio idrogeologico, in Calabria si cambia rotta: dal vincolo alle esigenze dei territori

- Maxi rissa a Isola Capo Rizzuto, Filippo dichiarato clinicamente morto

- Scuola, in Calabria finanziati due campus formativi integrati

- Bimba morta nel grembo della madre, la Procura di Cosenza dispone l’autopsia

- Università di Catanzaro, a rischio l’accreditamento di due scuole di specializzazione

- C’è il sì alla commissione d’inchiesta sulla gestione della Catanzaro servizi

- Lamezia Terme, Pd spaccato anche sui candidati. E il segretario convoca l’assemblea

- Turismo, i dati premiano Crotone: oltre 8mila presenze a Ferragosto

- La lenta “agonia” del commercio a Vibo Valentia, il Comune sollecita ma è tutto fermo

- Cosenza, la corsa verso la Cittadella: folta la schiera dei papabili

- Scuola, al via a Cosenza le assunzioni degli Ata: sono 48 i contratti da sottoscrivere

- L’ambizione di Rende: diventare la città dei festival e della creatività

- Corigliano Rossano, il Parco rupestre come volano di sviluppo e turismo

- Altri due depuratori sotto sequestro: sigilli posti a Cetraro e Diamante