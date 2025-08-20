Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Non si ferma l’indagine che ha scosso la Regione Calabria, i Pm a caccia di riscontri

A giugno le perquisizioni che hanno causato il terremoto politico

Nessuna sosta nell'attività investigativa sul fascicolo che coinvolge il presidente dimissionario Roberto Occhiuto. A poco più di due mesi (era l'11 giugno) dall'annuncio social del governatore, l'inchiesta sul cerchio magico della Cittadella regionale prosegue anche nella calura estiva. Si lavora sui documenti ma anche sulle dichiarazioni acquisite in questi mesi di indagini, comprese quelle rese dallo stesso presidente nell'interrogatorio svoltosi a Catanzaro il 23 luglio.
