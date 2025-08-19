Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rassegna stampa 19-08-2025 edizioni Calabria

CALABRIA

- Regionali in Calabria, Tridico prende tempo. La riflessione ora è sui dettagli
- Calabria alle urne, il centro sigla l’intesa per presentare una lista unitaria
- Cosenza, da Palazzo dei Bruzi alla Regione. Ecco chi potrebbe tentare il salto

In evidenza

- Ecco Fabiana, “figlia” del mar Ionio: sta bene la neonata abbandonata a Caulonia
- Alto Tirreno, la lunga mano dei clan dietro l’intimidazione di Sangineto?
- Inchiesta sui laboratori dell’Umg a Catanzaro, la Cassazione conferma i dubbi
- ‘Lex’ a Reggio, la mannaia della Cassazione “Incerta l’attendibilità dei pentiti”

Sanità

- Cetraro, eseguita l'autopsia sul corpicino della neonata morta in ospedale
- Rossano, il Pronto soccorso del Giannettasio è al collasso: trasferiti due infermieri
- Radiologia di Polistena al collasso a causa delle carenze d’organico

L’intervista

- L’appello di Pino Caminiti: “Diamo spazio alla ‘Biennale Gaza’ e continuiamo a fare molto rumore (ORE 18)

Rifiuti e bonifiche

- Gioia Tauro, “vapori” pestilenziali salgono dalla terra al calar del sole
- Crotone, dal sito di Eni Rewind parte il primo camion con i rifiuti

L’inchiesta

- Multe, quanto ci costate: gli “incassi” dei Comuni calabresi e come vengono investiti

Istruzione

-Scuola in Calabria, si profila un altro anno a casa per gli idonei al concorso del Pnrr1

Cronaca

- Reggio, il Comune onora il patto con Draghi: in vendita anche il “PalaBenvenuti”
- Catanzaro, il secondo Pronto soccorso della “Dulbecco” di nuovo al centro delle polemiche
- Grandinata sul Reventino, ingenti danni alle colture

